Fluffball er et sjovt færdighedsspil, hvor du spiller som en meget glat fluffy bold. Du har brug for præcision og forventning for ikke at falde ud af kortet! Pas på hurtige vendinger! Lad intet stoppe dig i din søgen efter at klare alle niveauer !Fluffball er udviklet af Nitrome. Hvert niveau har forskellige udfordringer. Spillet er fortsat populært den dag i dag! Nyd dine bløde eventyr her på Poki! Rul dig vej til slutningen af ​​niveauet uden at falde !Move - WASD eller Arrow KeysFluffball blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil Nitromes andre flashspil på Poki:

