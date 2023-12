Dungeons & Dress-Ups er et unikt påklædningsspil, der inkorporerer elementer fra fantasy-rollespil. Dette spil vil sætte dig ind i en magisk verden fuld af vidunder og skønhed, og du kan være hvem du vil være! Vil du være en legendarisk kriger, der stammer fra en forfædres række af lejesoldater? Vil du være den drilske besværgelsesprinsesse af et fjernt rige? Vil du være en lyserødhåret ork, der bruger bue og pile? Eller vil du bare være en navnløs nissehelt med en interessant sans for stil til middelalderen? Du kan være dem alle i Dungeons & Dress-Ups! Alt du skal gøre er at skabe din helt og bruge spillets panel til at tilpasse alle aspekter af din karakter fra hud, hår, ansigtstræk, tøj, våben og baggrunden! Når du er tilfreds med din oprettelse, skal du trykke på knappen til venstre for at gemme den på din enhed. Gå videre og vis os, hvor kreativ du er - er du klar til at vælge dit eget eventyr og skabe det perfekte ensemble af helte til dine spændende historier? Klik eller tryk på et element/en farve for at udstyre eller afmontere det. Tryk på knappen øverst til venstre for at randomisere din karakter. Tryk på knappen nedenfor for at gemme din kreation. Dungeons & Dress-ups er udviklet af ARF Games i 2022. De har et sjovt underholdende kampspil på Poki: BearsusDu kan spille Dungeons & Dress-ups gratis på Poki.Dungeons & Dress- ups kan afspilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

