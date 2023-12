Kawaii Dress-Up er et sødt påklædningsspil, hvor du kan skabe og tilpasse ubegrænsede mængder af stilfulde karakterer. Start spillet og begynd at bære dit yndlingstøj. Tilpas alle aspekter af din karakter fra hud, hår, ansigtstræk, tøj og mere! Du har også mange farver og mønstre at vælge imellem! Når du er tilfreds med din oprettelse, skal du trykke på knappen til venstre for at gemme den på din enhed. Gå videre og vis os, hvor kreativ du kan være! Er du klar til at være den mest berømte fashionista i byen? Klik eller tryk på en genstand/farve for at udstyre eller afmontere den. Tryk på knappen øverst til venstre for at randomisere din karakter. Tryk på knappen nedenfor for at gemme din kreation.Kawaii Dress-Up er udviklet af ARF Games. De har andre fantastiske spil på Poki: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus og Stick FighterDu kan spille Kawaii Dress-Up gratis på Poki.Kawaii Dress-Up kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

