Stick Fighter er et kampspil, hvor du tager kontrol over en seks karakterer, som alle har helt forskellige bevægelsessæt! Kør handsken i singleplayer-mode og mod hver af de andre karakterer i et forsøg på at bevise dig selv som den ultimative Stick Fighter! Hvis du foretrækker noget lidt mere ægte, så hop ind med en ven og kæmp 1 mod 1 for endelig at afgøre, hvem der er den bedste hund! Skal du vælge én karakter til hovedrollen, eller bliver du en mester over alle? Stick Fighter er skabt af ARF Games. Spil deres andre spil på Poki: Bearsus og Dungeons & Dress-UpsDu kan spille Stick Fighter gratis på Poki.Stick Fighter kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

