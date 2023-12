Thumb Fighter er et enkelt- eller multiplayer-kampspil baseret på gammeldags tommelfingerkrige, skabt af AVIX Games. Thumb fighter er tilgængelig for enhver browser, der understøtter HTML5. Deltag i en en-til-en fingerkrig i Thumb Fighter. Thumb Fighter udfordrer dig til at låse hænder og kæmpe om toppositionen. Du kan vælge at spille med sjovt klædte cifre, inklusive Blinky, Bobbie, Red Bro eller BatThumb. Vent på, at den anden tommelfinger falder, og så hopper du ovenpå. Spil Thumb Fighter i din browser for at bevise, hvem den rigtige Thumb War Champion er. Har du en ven at spille med? Vælg derefter "P1 vs P2". Hvis du er alene, kan du spille mod computeren med muligheden "P1 vs CPU". Så bestemmer du, hvordan din thumb fighter ser ud. Nedtællingen begynder. Spiller 1 bruger "A"-tasten og spiller to er "L"-tasten på tastaturet. Vinderen er den person, der er i stand til at få tommelfingeren på toppen længst.Thumb Fighter er skabt af Avix Games, baseret i Buenos Aires, Argentina. De er også skaberne af Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect og mere!

Websted: poki.com

