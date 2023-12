Hospital Series: Doctor Rugby er et sjovt simulationsspil, hvor du bliver kirurg og læge i denne serie af minispil, hvor du bliver nødt til at håndtere latterligt absurde medicinske situationer på et rugbyhold. Lap sår, fjern genstande, pop bumser, slå ar med pølser(?) og meget mere. Vil du være i stand til at afslutte alle niveauer?Brug din mus eller finger til at interagere med patienten eller brug et af de medicinske værktøjer.Hospital-serien: Doctor Rugby blev skabt af WeDoYouPlay. Spil deres andre spil på Poki: Nonogram, Words Emoji og Sugar Eyes. Du kan spille Hospital Series: Doctor Rugby på din browser eller mobil uden at installere eller downloade noget gratis på Poki.

