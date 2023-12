Doctor Teeth er et sjovt færdighedsspil skabt af Mini Duck Games. I dette spil påtager du dig rollen som tandlæge, og din opgave er at tage sig af dine patienters tandproblemer. Brug forskellige værktøjer til at udfylde huller, behandle dårlig ånde og trække tænder ud. Tryk eller klik på et hvilket som helst værktøj, du ser på skærmen, for at udstyre det. Du kan holde fingeren eller museknappen nede for at anvende værktøjet på det område, du vil behandle. Du kan bruge stetoskopikonet, hvis du sidder fast og har brug for et tip. Du kan lære mere om tandhygiejne, mens du ser din patients sjove reaktioner, mens du spiller dette spil. Kan du behandle alle patienterne og give dem et smil på millioner af dollars? Tryk eller klik på et hvilket som helst værktøj, du ser på skærmen, for at udstyre det. Du kan holde fingeren eller museknappen nede for at anvende værktøjet til det område, du ønsker at behandle. Doctor Teeth blev skabt af Mini Duck Games. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Doctor Teeth. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.