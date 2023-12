Hospital Stories: Doctor Soccer er et sjovt simulationsspil, hvor du arbejder på et fodboldholds sygehus og opererer på dine holdmedlemmer. Har du altid ønsket at være en skør læge? Så spring ind i dette spil og nyd den latterlige serie af minispil, hvor du bliver nødt til at håndtere over-the-top medicinske tilstande hos et skævt hold og deres kære. Lap sår, fjern genstande, pop bumser, slå ar med pølser(?) og meget mere. Vil du være i stand til at afslutte alle niveauer? Den Hippokratiske Ed er aldrig blevet så kompromitteret. Brug din mus eller finger til at interagere med patienten eller brug nogen af ​​de medicinske værktøjer. Hospitalshistorier: Doctor Soccer blev skabt af WeDoYouPlay. Spil deres andre kreative og underholdende spil på Poki: hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji og Sugar Eyes. Du kan spille Hospital Stories: Doctor Soccer i din browser eller på mobilen uden at installere eller downloade noget gratis på Poki.

