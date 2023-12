Mimelet er et platformspil lavet af Neutronized. Du styrer en karakter ved navn Mimelet, der er i stand til at transformere med kræfter! Hop oven på fjender for at stjæle deres kræfter og overvinde eventuelle forhindringer undervejs. Mimelet er et sundt platformseventyrspil med en enkel og sjov spilmekaniker og udfordrende gåder. Vil du være i stand til at løse alle niveauer ?Flyt - piletasterFå kræfter ved at hoppe på fjender Mimelet blev skabt af Neutronized.Du kan spille Mimelet i din browser uden at installere eller downloade gratis på Poki.

