Jumping Clones er et puslespil skabt af Robert Alvarez. I dette spil bliver du nødt til at fuldføre et platformsniveau fuld af speciel mekanik, men twisten er: du styrer flere karakterer på samme tid! Du bliver nødt til at bruge dine tænkeevner til at synkronisere bevægelser eller bruge terræn til at bevæge dig rundt. Vil du være i stand til at fuldføre alle niveauer? Lad os hoppe! Piletaster eller WASDJumping Clones blev skabt af Robert Alvarez. De har andre spil på Poki: Resizer, Block Toggle og Isotiles.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jumping Clones. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.