Ledge Throw er et puslespil, hvor du skaber midlertidige platforme at hoppe på, og fuldfører platformspuslespil med kreative måder. Først og fremmest skal du bruge WASD eller piletasterne til at løbe og hoppe rundt. Et tryk på X vil kaste en boomerang-lignende platform, som du kan stå på. Men at oprette en anden platform ødelægger den tidligere oprettede - også selvom du i øjeblikket står på den! Så vær forsigtig og tænk over dine bevægelser, før du hopper i fare. Og bare rolig, hvis du går i stå – du kan altid bruge et hint til at vise dig rækkefølgen af ​​træk. Der er 24 sjove baner og smart designede puslespil, der får dig til at klø dig i hovedet!Ledge Throw er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer Du kan spille Ledge Throw gratis på Poki.Ledge Throw kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

