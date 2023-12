Dark Light Swap er et puslespil platformspil om at manipulere negativt rum. Du skal guide to terningkarakterer ved navn "Lys" og "Mørk" og hjælpe dem med at nå udgangsportalen gennem forhindringsfyldte, labyrintlignende baner. Lys kan skubbe lyse vægge, mens mørke kan skubbe mørke. Skift mellem de to karakterer, planlæg dine bevægelser omhyggeligt, og sørg for, at begge karakterer går gennem deres portal. Og glem ikke: Du kan kun skubbe væggen, hvis der er plads bagved til at skubbe dem! Hvor mange niveauer kan du klare i dette smart konstruerede, geniale puslespil? Del Dark Light Swap dine venner og sammenlign dine resultater! Dark Light Swap er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

