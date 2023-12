One Button Bounce er et puslespil, hvor du styrer en karakter, der konstant løber frem og tilbage på en platform. Ude af stand til at stoppe, er dit job at time karakterens hop rigtigt, så din forbandelse bliver til en måde at løse gåden på. Brug W, mellemrumstasten eller pil op til at hoppe og hoppe ud af vægge. Hop fra den ene platform til den anden, indtil du kommer til portalen for at tage dig til den næste. Der er mange kreative forhindringer, der står i vejen for portalen, så du vil opdage mange overraskende og tilfredsstillende gåder at løse. Bare rolig, hvis du går i stå - du kan altid bruge et tip til at vise dig, hvordan du passerer niveauet. Brug W, mellemrumstasten eller pil op til at hoppe og hoppe ud af vægge. Hop fra den ene platform til den anden, indtil du kommer til portalen for at tage dig til den næste. One Button Bounce er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer Du kan spille One Button Bounce gratis på Poki.One Button Bounce kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med One Button Bounce. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.