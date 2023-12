Platform Countdown er et puslespil, hvor du krydser platforme, hvor der er forsvindende blokke at hoppe af. Hver blok har tal på dem, som angiver, hvor mange gange du kan træde på dem, før de forsvinder. For at afslutte et niveau, skal du forebyggende bestemme dine træk, før du hopper på den første blok, og sørge for at fjerne alle blokkene. Bare rolig, hvis du går i stå – du kan altid bruge et tip til at vise dig rækkefølgen af ​​platformene. Der er mange sjove baner og smart designede puslespil, der får dig til at klø dig i hovedet! Platform Countdown er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer Du kan spille Platform Countdown gratis på Poki. Platform Countdown kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

