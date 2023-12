Big Tall Small er et puslespil platformspil skabt af Robert Alvarez. Løsning Styr flere karakterer, som alle skal nå en fælles udgang. Skift mellem disse karakterer med forskellige størrelser og egenskaber for at fuldføre gåderne i hvert niveau. Tre venner kan løse problemer, som en eller to personer ikke kan! Glem ikke at dele Big Tall Small med dine venner! Flyt - WASD eller piletasterSwitch - Down, Space eller EnterReset - RBack - Esc eller BBig Tall Small er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Websted: poki.com

