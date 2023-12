Plactions er et puslespil platformspil, hvor du har begrænsede handlinger til at gå igennem forhindringerne og afslutte niveauet. Hop, streg, skift lasere, vend tyngdekraften og teleporter for at navigere dig vej til udgangen på hvert niveau. Plactions blander platformspil, puslespil og tidsangreb på en smart måde og tilbyder en puslespiloplevelse uden sidestykke. Glem ikke at dele det med dine venner og se, hvem der kan afslutte spillet hurtigere!Plactions er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Plactions. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.