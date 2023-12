Chessformer er et puslespil skabt af Robert Alvarez. Med de bedste skakkvaliteter tilbyder Chessformer en gitterbaseret brætspilsoplevelse ved at bruge de velkendte skakbrikker, du kender og elsker. Disse brikker bevæger sig som forventet, men de falder ned efter flytning og kan ikke bevæge sig igen, før de er holdt op med at falde. Målet i hvert niveau er at fange den modsatte konge. Men du skal ikke bekymre dig om at miste dine brikker til kongen, som er doven og aldrig laver et træk. Er du klar til at være det seneste skakvidunderbarn? Flyt brik - Klik på den brik, du gerne vil flytte, og klik derefter på en af ​​prikkerne.Chessformer blev skabt af Robert Alvarez. De har andre spil på Poki: Resizer, Block Toggle og Isotiles.

