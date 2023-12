Jump and Hover er et puslespil platformspil, hvor du styrer en terningkarakter, der skal fuldføre forhindrings- og spidsfyldte baner uden at dø. Spillet er ret selvforklarende: Du skal hoppe og svæve for at passere de farlige niveauer. Kontroller og tid springene klogt for at holde sig flydende. Din svævetimer tømmes næsten med det samme, så spild ikke et sekund i luften og tænk på, hvilken platform du vil hoppe på på forhånd. Der er batterier spredt rundt i niveauerne. Disse batterier hjælper dig med at genoplade din hover bar i luften. Glem ikke, at berøring af jorden gør det samme! Så gå videre og prøv det. Kan du hoppe og svæve din vej op til sejren? Jump and Hover er skabt af Robert Alvarez. De har andre tænkespil på Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jump and Hover. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.