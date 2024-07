Noob Archer er et puslespil, der har skydeelementer. Verden er blevet overrendt af zombier, og du skal befri verden for ondskab en zombie ad gangen! Brug din bue og pil til at rydde alle omhyggeligt designede niveauer af zombier. Zombier i dette spil vil dø, så snart en af ​​dine pile (eller en miljøfare som en dynamit) rammer dem. Så sigt omhyggeligt og nyd at opdage flere kreative måder at skyde zombier på. Nogle niveauer vil give dig færre pile, end der er zombier, så du er også nødt til at strategisere og forsøge at ødelægge flere fjender med en enkelt pil. Spring gerne et niveau over, hvis du sidder fast. Kan du afslutte alle 150 niveauer i Noob Archer? Hold venstre museknap eller fingeren nede for at sigte, og slip for at skyde.Noob Archer blev skabt af Vanorium. Dette er deres første spil på Poki!Du kan spille Noob Archer gratis på Poki.Noob Archer kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

