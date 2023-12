CircloO 2 er den officielle efterfølger af CircloO, et dejligt dygtigt spil, hvor du har kontrol over en bold inden for en større cirkel. Ligesom dens forgænger forsøger du at komme til den lille cirkel for at gå til næste sektion af niveauet. Brug din hastighed til at rulle over forhindringer og nå din destination. Spillet har 24 helt nye niveauer! Alle niveauer kaster nye forhindringer i vejen. Styr bolden dygtigt, og brug dit momentum! Prøv at slå din egen tid ved at fuldføre niveauerne flere gange. Spillet byder også på et helt nyt flot soundtrack af Stijn Cappetijn. Kan du slå CircloO 2 og indstille den bedste tid på hvert niveau?Kontroller:Flyt - W/A/S/D eller piletasterOm skaberen:Florian van Strien skabte CircloO-serien. Han er en dygtig hollandsk udvikler med spil som det originale CircloO og The Final Earth 2, der begge kan spilles på Poki.

