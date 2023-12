Cat Loves Cake 2 er et færdigheds-/platformsspil lavet af DoubleDutch Games. Du spiller som en hoppende kattekarakter, og du skal hoppe dig vej gennem niveauet for at nå den lækre kage! Pas på pigge og fælder på vejen! Lås op for flere og flere spilbare dyr, efterhånden som du fuldfører niveauer. Hvis du fejler et par gange, vil niveauet vise dig den perfekte rute at tage. Kan du afslutte alle niveauer og låse op for alle spilbare karakterer?Kontrollerne vises i spillet. Flyt - venstre og højre piletaster. Der er et væld af unikke Cats Love Cake 2-karakterer i spillet, som du kan låse op. De er alle designet efter dyr. Cats Love Cake 2 blev skabt af DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 er efterfølgeren til den berømte Cats Love Cake !Cats Love Cake 2 er gratis at spille på Poki.Cats Love Cake 2 kan spilles på både din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cats Love Cake 2. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.