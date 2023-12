Tag 2 tager spillet med tag, du kender og elsker, til et helt nyt niveau! Når timeren løber ud, og du holder bomben, er spillet slut. Så hop gennem portaler, brug hoppepuder og løb så hurtigt du kan for at undgå spilleren, der er det! Hvis du er klar til en rigtig udfordring, så prøv Zombie-tilstand. Der er masser af løbere at låse op og daglige quests at fuldføre, så der er altid noget at lave. Spil selv eller tilføj op til 4 venner til den kaotiske sjov! Kan du vinde dette ultimative spil Tag?

Websted: poki.com

