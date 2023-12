Totems of Tag er et sportsspil, hvor du spiller realtime dodgeball alene eller venner. Reglerne er enkle: At kaste en bold mod en anden fjerner en af ​​deres liv. Når du ikke har nogen liv tilbage, dør du og er ude af spillet. Så vinderen er den sidste spiller, der står. Du og dine modstandere vil alle starte i en af ​​de forskellige arenaer, spillet har at byde på. Der er forskellige spiltilstande og kort, som du kan konfigurere, så hvert spil føles frisk og anderledes. Der er også en række power-ups, der tvinger dig til at tænke på dine fødder, og unikke boldtyper holder spillet varieret. Dette giver dig mulighed for at strategisere og komme med din egen spillestil. For eksempel kan du springe flere power-ups over, indtil du har fundet den mest nyttige. Totems of Tag er meget sjovere, når du spiller med venner! Styr din kastekraft ved at holde din udpegede handlingstast nede, og arranger din kurve ved at rotere. Flyt - piletaster (spiller 1), WASD (spiller 2), UHJK (spiller 3) ), FCVB (spiller 4)Skyd - Space (spiller 1), R (spiller 2), O (spiller 3), Z (spiller 4)Totems of Tag blev skabt af Pandaqi. Dette er deres første spil på Poki!Du kan spille Totems of Tag gratis på Poki.Totems of Tag kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

