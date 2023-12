Swingo er et arkadespil, der kombinerer platform- og actiongenrerne i én sjov pakke. Du styrer en sød hoppende karakter, der kun kan bevæge sig rundt ved hjælp af en gribekrog. Affyr krogen og træk dig selv i den retning, du vil! Din karakter vil svinge rundt og hoppe rundt, indtil du når frugten i slutningen af ​​hvert niveau. Hvert succesfuldt afsluttet niveau giver dig nogle point, som lægger op for at låse op for seje nye karakterer. Den første er en frø, vil du være i stand til at låse alle dyr op? Du vil elske at udforske de livlige og kreative baner fulde af overraskelser i Swingo!Brug gribekrogen til at flytte rundt!Sigt og skyd - Venstre museklik, træk og slipDer er et væld af unikke Swingo-figurer i spillet, du kan låse op. De er alle designet efter dyr. Swingo blev skabt af Blumgi, et spiludviklingsstudie baseret i Frankrig. Spil deres legendariske spil på Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo er gratis at spille på Poki.Swingo kan spilles på både din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

