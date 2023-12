Double Dodgers er et færdighedsspil, hvor du skal navigere din karakter, der går rundt på et farligt fortov, mens du spiller et spil på din mobiltelefon! Flyt fra venstre mod højre for at undvige de forhindringer, der er i din vej, og hop med karakteren på din telefon for at overleve. Styr begge karakterer på samme tid uden at falde for at sætte en høj score! Du kan låse op for et væld af forskellige skins til din telefon ved at spille. Kan du dobbeltundvige dig vej gennem gaderne? Kontrol: Flyt - piletaster / wasdOm skaberen: Double Dodgers blev skabt af Pelican Party. De er kendt for Nugget Royale og Ducklings.io, som begge kan spilles her på Poki!

Websted: poki.com

