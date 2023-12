Super Falling Fred er et gratis online webspil og den seneste udgivelse i "Fred-serien" skabt af Dedalord. Du spiller dette spil ved at forsøge at falde ned, så længe du kan forsøge at undgå at ramme nogen genstande, der kommer din vej. Ved at undvige forhindringer ved hjælp af dit tastatur får du point over tid. Ligesom i Running Fred er der uendelige mængder af belønninger at tjene, jo længere du falder ned. Sådan spiller du? Du kan flytte din karakter ved at bruge piletasterne på dit tastatur for at undgå forhindringer. Undgå især at ramme din karakters kranium. Ved at samle mønter i løbet af dit efterår kan du købe specielle power-ups eller aktivere nye figurer. Hvilke figurer er tilgængelige?- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outrageous B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaEr der nogen snydekoder? Vi er ikke bekendt med nogen snydekoder. Hvis du kender en snydekode, så send os en besked, som vi kan dele her. Hvem har skabt Super Falling Fred? Dedalord er skaberen af ​​Super Falling Fred, som er en del af den større Fred-serie. De har også skabt Running Fred og Skiing Fred! Skaberne er baseret i Argentina, Sydamerika.

