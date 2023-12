Blæs dig vej gennem huler og tunneler i Super Speeder! Hvert Super Speeder-spil bringer dig ind i et hvirvlende kalejdoskop af farer og 3D-tunneler. Spil Super Speeder for at undvige barrierer med kun dit forstand og dit tastatur! Super Speeder online er den ultimative 3D single-player oplevelse. Vil du teste din reaktionshastighed? Spil Super Speeder online nu, og skub dine evner til det yderste! Der er kun én måde at vise de barrierer, hvem der er chef, så spil Super Speeder på Poki for at vise de ultraskarpe reaktioner!Kontrol: Piletaster - Flyt op, ned, til venstre og højre Mellemrum - Pause / genstartTips og tricks: - Prøv at forudse farer og forberede dem tidligt. - Nogle barrierer vil flytte sig, så sørg for, at du er foran, hvor de vil være. - Super-Speeder ser hurtig ud, men du vil have masser af tid til at undvige hver forhindring. Om skaberen: Super Speeder er skabt af det britiske studie Deer Cat Games, som også har skabt Wave Rider og Tunnel Rush.

