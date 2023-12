Har du det, der skal til for at navigere på det dybe hav? Vrik og svøm dig vej gennem huler, koraller og mere for at nå slutningen og gå videre til næste niveau. Sørg for ikke at ramme bunden (eller toppen), hvilket vil afslutte dit undervandseventyr. Kontrolelementer: Mellemrumstasten - Flyt op og ned Om skaberen: Wave Rider er skabt af Deer Cat Games baseret i Storbritannien. De er også skaberen bag Tunnel Rush og Super-Speeder.

