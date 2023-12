Saml dataene! Undslippe ormene! Som den sidste person, der er tilbage på denne øde planet, er du ansvarlig for at indsamle og gemme de sidste stykker forskningsdata, der er efterladt fra den menneskelige evakuering. Men pas på! Kæmpe, aggressive orme er ude efter at få fat i dig. Race på tværs af det støvede terræn og undgå de slidende bæster for at sikre, at dine data er sikre! Kontrolelementer: Venstre/højre piletaster - styr Pil op - aktivér boost, hvis opladet Pil ned - aktiver lokkemiddel, hvis opladet Mellemrumstasten - pause

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Desert Worms. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.