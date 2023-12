Running Fred er et actionspil med flere spiltilstande skabt af Dedalord. Kan du tage kontrol over vores skøre helt Fred, mens han løber for sit liv? Løb Fred giver dig kontrol over Fred, mens han træder igennem slotte og mere. Men vær forsigtig! Der er fare ved hver tur, der venter på at knuse Fred til hans blodige kerne. Spil Running Fred på Poki og oplev flere spiltilstande: eventyr, udfordring og endeløs overlevelse! Kontrolelementer: Piletasterne - Flyt Fred Om skaberen: Running Fred er skabt af Dedalord, et studie baseret i Argentina. De er skaberne af Fred-serien, inklusive Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred og flere. Teknologi: Dedalord opdaterede de klassiske Running Fred-spil til en HTML5-build, som du nu kan spille gratis online på Poki!

Websted: poki.com

