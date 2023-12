Udder er et endeløst løbespil med ko-tema, skabt af Esthetician Labs. Gør dig klar til at mooooooove i Udder på Poki! Se, hvor langt din ko kan løbe uden at falde. Det er yvergalskab at skulle holde balancen, mens koen løber hurtigere og hurtigere. Spil Udder i din browser og opnå en ny high score. Jo længere du kommer, jo større vil din bonus være i Udder på Poki. Kontrolelementer: Enhver tast - RunAbout the creator:Udder er skabt af Esthetician Labs, baseret i USA. De er også skaberen af ​​Crazy Platez.

