Golfinity er et arkade-minigolfspil, hvor du passerer gennem forhindringerne på hvert niveau for at nå flaget i hullet. Du sigter og måler slagkraften ved at trække med musen. For at vinde skal du være præcis med hensyn til studsvinklerne og den kraft, du lægger i bolden. Der er også en endeløs tilstand med flere vanskeligheder at vælge imellem, hvis du foretrækker at slå bolden så længe som muligt! Vær forsigtig med ubrugelige slag i endeløs tilstand, da du vil miste sundhedspoint, hvis du misser hullet. Er du klar til at slå hole-in-ones ?Golfinity er skabt af MHP Indie Labs. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Golfinity gratis på Poki. Golfinity kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

