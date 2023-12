Bonk Beach Ball er et 3D-fysik- og balancespil, hvor du trækker en stor badebold rundt og sigter efter hullet inde i redningskransen. Hold bolden væk fra vandet, ellers taber du runden! Husk, at du har et begrænset antal hop, og at niveauerne bliver gradvist sværere, efterhånden som du avancerer. Du skal være meget opmærksom på at være den bedste i Bonk Beach Ball. Gå videre, vis os, hvordan du ruller! Brug musemarkøren eller fingeren til at trække og flytte bolden rundt. Jump - SpaceBonk Beach Ball er skabt af Fumingo Games. Dette er deres første spil på Poki!

