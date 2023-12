CircloO er et puslespil, hvor du styrer en bold inden for en stor cirkel. Du skal rulle bolden rundt i cirklen for at fuldføre niveauet. I circloO skal du bruge momentum til at bekæmpe tyngdekræfterne. Rul frem og tilbage, og prøv at hoppe over de runde forhindringer på din vej. Hvert niveau består af flere dele, og hver ny del vil øge niveauet i størrelse! Spillene sparer den tid, det tager at fuldføre et niveau. Så når du afspiller et niveau igen, vil din bedste tid (og bedste tid pr. del) blive vist i øverste venstre hjørne. På denne måde kan du prøve at slå dine egne tider og sætte ny rekord for hvert niveau. Spillet har 20 niveauer, hvoraf 6 er mærket som svære. Spillet har også et godt soundtrack, der hjælper dig med at forblive rolig og samlet under svære niveauer. Kan du slå alle niveauerne og blive en CircloO-mester?Move - W/A/S/D eller piletasterCircloO blev skabt af den hollandske udvikler Florian van Strien.

