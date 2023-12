Mekorama er et 3D-puslespil, hvor du skal hjælpe din lille ven med at komme igennem hver enkelt af de mange tankevækkende niveauer! Du og din robotkammerat skal tage de udfordringer op, der er foran jer, med lidt lateral tænkning for at slå disse hårde niveauer! Hvert puslespil er fuldt ud 3D, så du skal flytte kameravinklen hele tiden for at prøve at finde ud af, hvor du skal hen næste gang! Saml stjernerne i hvert puslespil for virkelig at fuldføre dem! Du kan også lave dine egne puslespil eller spille baner skabt af nogle puslespilmestre! Lad os se, hvor vågen du er!

Websted: poki.com

