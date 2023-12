Cubies er et puslespil platformspil, hvor du skal hjælpe cubies med at samle alle deres unge på hvert niveau og komme til målstregen! Hvert niveau har nye forhindringer og funktioner, som vil gøre dit arbejde med at samle alle cubies lidt sværere, men bestemt sjovere! Der er elevatorer, usynlige stier, forsvindende blokke og så meget mere, som du kan opdage! Hvis du nogensinde føler dig lidt konkurrencedygtig, så hop ind i 1v1-tilstanden, hvor du kan udfordre din ven for at se, hvem der kan gøre krav på flest areal i arenaen! Kan du samle dem alle sammen?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cubies. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.