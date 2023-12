Laser Quest er et tænkende puslespil, hvor du styrer en laserpistol. Du finder vej gennem mystiske flydende slotte, hvor dit mål er at oplyse alle krystaller med lyset fra din laser. Der er mange forhindringer i slottene, der kan blokere dit lys, så du bliver nødt til at finde ud af den perfekte vej! Du kan klikke på din pistol for at ændre retningen af ​​laseren. Der er snesevis af niveauer at spille og våben at låse op! Har du det laserskarpe sind, der skal til for at løse alle gåderne?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Laser Quest. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.