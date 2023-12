Trafikflugt! er et logisk puslespil, hvor du spiller som trafikleder. Vejene er fuldstændig spærrede, og det er op til dig at få trafikken til at flyde igen. Hver bil har en pil på den, der fortæller dig, hvor den bil vil hen. Vælg bilerne i den rigtige rækkefølge og løs trafikpropperne! Der er tonsvis af niveauer at spille, inklusive nogle ekstra svære boss-niveauer. Der er også Level Race, hvor du konkurrerer med 4 andre for at fuldføre niveauer så hurtigt som muligt. Vind løbet, og en episk præmie vil blive din! Kan du løse trafikpropperne og blive en helt på motorvejen?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Traffic Escape!. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.