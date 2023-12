Parkmania er et parkeringsspil, hvor du får vist dine køreevner. Målet er enkelt: Få din bil til den rigtige parkeringsplads og parker mellem linjerne. Men efterhånden som du afslutter flere niveauer, bliver kurserne sværere og sværere. Og hvis du rammer noget med din bil, mens du bevæger dig gennem banerne, er det slut! Hvis du har mestret at parkere en almindelig bil, er der tonsvis af forskellige køretøjer at køre med. Prøv at parkere en skolebus, en skraldebil, en limousine eller en racerbil! Er dine køreevner op til prøven?

Websted: poki.com

