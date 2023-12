Just Park It 12 er den tolvte del af den klassiske bilparkeringsserie. Kør en enorm lastbil gennem smalle gader fyldt med forhindringer og tæt trafik. Kør gennem trafikken uden at styrte med lastbilen, og parker på det rigtige sted og gennemfør alle de omhyggeligt designede baner, der ligner virkelige situationer. Kan du bevise, at du er den bedste til at parkere køretøjer?Sådan spiller du:Parkér dit køretøj uden at miste dit helbred. Bremse - Mellemrumstast Drive - PiletasterOm skaberen: Just Park It 12 er skabt af Brain Software. Tjek deres andre spil på Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo og Just Park It 11.

Websted: poki.com

