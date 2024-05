Gør dig klar til at fejle i ZOI: The Escape! Du spiller som Zoi, en lille alien, der styrtede ned på jorden. Hans mission er at hoppe til toppen af ​​hvert tårn for at komme hjem igen, men det er lettere sagt end gjort. Fra begge sider flyver platformene mod dig i høj hastighed! Du bliver nødt til at time dine hop perfekt for ikke at blive slået af! Hvert hop giver dig mønter, som du kan bruge til at købe nye seje skins til din Zoi. Bliv ikke afskrækket og se, om du har det, der skal til for at slå alle 45 knusende svære niveauer. Kan du redde Zoi?

Websted: poki.com

