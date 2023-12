Stickman Escape er et puslespil platformspil, hvor du styrer to stickman-venner, der forsøger at undslippe den facilitet, som de er indespærret i. Alt du skal gøre er at kontrollere den blå person og samle den blå nøgle, og overtage den røde person og få fat i den røde person. nøgle. Simpelt, ikke? Nå, det er sværere end du tror. Der er sikkerhedsvagter, kameraer, droner, lasere, kar med syre, du kan falde i, og meget mere. Der er også andre fanger, som du kan redde og låse op for kostumerne af. Faktisk kan du låse op for et væld af skins og tilbehør for at holde spillet frisk. Glem ikke at besøge Lucky Wheel for at tjene nogle gratis penge, mens du er i gang. Vi ved, at du har de færdigheder, der skal til for at flygte. Gå! Flyt - WASD eller piletaster Interager/brug - GSwitch-karakter - FZoom ud - ZPause - ESCStickman Escape blev skabt af PEGASUS. Spil deres andet spil på Poki: Stickman Go! Du kan spille Stickman Escape gratis på Poki. Stickman Escape kan spilles på din computer.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stickman Escape. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.