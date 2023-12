Jumphobia er et platformspil, hvor du automatisk hopper, når du står over for en kant. Spillet har 250+ værelser fordelt på 25 niveauer. Hvis du er i stand til at fuldføre hele spillet, er der en fantastisk level maker, hvor du kan oprette dine egne niveauer og uploade dem, så andre spillere kan spille! Spillet byder på nogle smarte puslespil og platformspil, så hvert niveau føles frisk. Kan du fuldføre alle niveauer? Eller vil du begynde at oprette dine egne niveauer, så fællesskabet kan spille? Flyt - pil op. Nulstil sidste kontrolpunkt - tryk på R. Nulstil værelse - hold R Skyd - z Skift våben - xJumphobia blev skabt af Wix Games. Wix Games er kendt for Duck Life-serien og spil som Ant Art Tycoon!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jumphobia. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.