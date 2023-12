Boss Level Shootout er et arkadespil, hvor du er en ung gamer ved navn Billy, som bliver suget ind i sin retro-konsol - og dit mål er at slå hver eneste boss i spillet. Hver boss har forskellige evner og personlighed, så du skal studere deres træk, før du angriber dem. Der er 10 forskellige niveauer og 10 forskellige chefudfordringer. Efter hvert vellykket boss-nederlag kan du tjene og bruge mønter for at opgradere dine færdigheder og våben. Sørg for at springe hurtigt, så du kan undvige fjendens angreb. Har du den styrke og smidighed, det kræver at afslutte alle 10 niveauer i Boss Level Shootout? Flyt - WAD eller piletasterSkyd - Z eller KEnter - Enter (Return) Boss Level Shootout blev skabt af Mini Duck Games. Spil deres andre spil på Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai og Street Ball JamDu kan spille Boss Level Shootout gratis på Poki.Boss Level Shootout kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

