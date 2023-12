Grib din and og kom i kamp! Det seneste Duck Life-spil er her og bedre end nogensinde. Gå til fitnesscentret for at træne din and og gøre dem klar til kamp. Kæmp mod andre ænder langs din vej for at vinde genstande, som du skal bruge for at komme videre på din rejse for at blive den ultimative andekæmper. Mus - klik for at flytte, kæmpe og træne. Duck Life Battle er det seneste i Duck Life-serien sammen med ducklife-space og det originale Duck Life skabt af Wix Games. Et andet sjovt spil fra denne skaber er Ant Art Tycoon.

Websted: poki.com

