Duck Life er et online eventyrspil, hvor du træner en and til at køre race i tre discipliner: løb, flyvning og svømning. Du træner hver af disciplinerne individuelt for at øge niveauet for din and. Målet er at tjene nok præmiepenge til at genopbygge din gård, der blev revet med af en tornado. Mønter optjenes ved at træne eller race med andre ænder. Sørg for, at din and har energien til løb, ved at købe og fodre ham med frø fra butikken. Præmiepenge kan også bruges til at købe dine fancy andehatte eller nye farver. Duck Life blev oprindeligt bygget i Flash og blev konverteret til Unity WebGL, så spillet forbliver tilgængeligt på computerweb.Duck Life er skabt af Wix Games, baseret i Storbritannien . De er også skaberne af Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 og Duck Life: Battle.

Website: poki.com

