Duck Life 2 er et eventyrspil, hvor du træner din and til at race i forskellige discipliner såsom løb, flyvning, svømning og klatring for at blive den bedste andeventyrer i verden. Tjen mønter ved at træne eller køre kapløb med andre ænder. Der er fem steder for løb: Skotland, England, Egypten, Hawaii og Japan. Bare sørg for, at din and har noget udholdenhed inden næste løb ved at fodre den med frø. Og glem ikke at bruge dine hårdt tjente andekroner på sejt tilbehør!Løb - Brug pil op til at hoppe. Flyvende - Brug venstre og højre pile til at guide anden. Svømning - Brug pil op til at hoppe, pil ned til at dykke og højre og venstre pil til at flytte rundt. Klatring - Brug venstre og højre piletaster til at hoppe mellem kløftens vægge. Duck Life 2 er skabt af Wix Games, der er baseret i Storbritannien. De er også skaberne af Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 og Duck Life: Battle. Spil dem gratis på Poki!

