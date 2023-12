Eggys Big Adventure

Det er eventyrtid for vores ven Eggy, da han hopper og løber på tværs af verdener for at samle så mange æg som muligt! Manøvrere gennem store og små forhindringer for at komme til næste dør. Hvis du har samlet nok æg i verden, vil du være i stand til at gå videre til det næste! Kontrolelementer: Venstre/højre pile - Flyt til venstre/højre Pil op - Hop E - Gå ind i døren Om skaberen: Eggy Games er også skaberen af ​​Eggbot vs Zombies.

Websted: poki.com

