Året er 4025, og kun æggebotterne kan redde verden fra de udøde! Grib dit udstyr og forbered dig på at kæmpe mod bølgerne af zombier, der er ude på at ødelægge dig. Saml våben og gem dine andre eggbots undervejs! Kontrolelementer: W - Hop A - Flyt til venstre D - Flyt til højre E - Brug våben R - Genindlæs F - Kast granat Q - Skift våben Venstre museknap - Klik for at skyde Om skaberen: Eggbot vs Zombies er skabt af Eggy Games. De er også skaberne af Eggys ​​Big Adventure.

Websted: poki.com

