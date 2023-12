Ducklings er et sødt IO-spil, hvor du er en omsorgsfuld and, der samler tabte ællinger op fra dammen. Du svømmer rundt for at samle så mange tabte ællinger, som du kan finde, for at bringe dem sikkert til din rede. Der er dog en fangst, da du ikke er den eneste omsorgsfulde andeforælder i dammen; andre ænder vil forsøge at stjæle dine ællinger væk fra dig, så de får æren og opgraderer din rede for at redde dem. For hver ælling, du sparer, går du videre til næste niveau. Du har afsluttet spillet efter niveau 400! Sørg for at undgå disse andre ænder og for at beskytte dine ællinger så godt du kan... Åh og pas på motorbåde i dammen, da de vil køre dig over.

Websted: ducklings.io

